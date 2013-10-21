Вандалы подрисовали глаза Остапу Бендеру на Итальянской улице

Бронзовой скульптуре подрисовали белые глаза.

Вандалы подрисовали глаза памятнику Остапа Бендера на Итальянской улице. Об этом 8 сентября рассказали в телеграм-канале "Мой Питер".

Бронзовой скульптуре подрисовали белые глаза.

Днем ранее вандал нарисовал глаза одной из скульптур в Летнем саду. Сотрудники службы безопасности заметили испорченный бюст "Петрония Прима, жена Императора Вителлия" во время утреннего обхода.

Ранее скульптуры быков на Московском шоссе отремонтировали без согласования с КГИОП. Теперь риска утраты элементов скульптуры нет.

Фото: Telegram / Мой Питер