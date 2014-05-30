Вандал нарисовал глаза одной из скульптур в Летнем саду

Сотрудники службы безопасности заметили испорченный бюст "Петрония Прима, жена Императора Вителлия" во время утреннего обхода.

Неизвестный вандал испортил бюст "Петрония Прима, жена Императора Вителлия" в Летнем саду: хулиган нарисовал изваянию глаза. Об этом сообщили в официальной группе "Сады Русского музея" ВКонтакте.

Последствия вандализма заметили сотрудники службы безопасности во время утреннего обхода. Администрация сообщества напомнила, что мраморные статуи в Летнем саду являются дорогостоящими копиями настоящих скульптур. Так, оригинал испорченного бюста авторства А. Корралини выставлен в Михайловском замке.

Специалистам придётся потратить немало времени на приведение скульптуры в порядок после злой выходки, поскольку даже искусственный мрамор непросто отчистить.

Ранее мы сообщили о том, что в Летнем саду прошёл праздник "Музеи – детям" 27 и 28 августа

Фото: ВКонтакте / САДЫ РУССКОГО МУЗЕЯ