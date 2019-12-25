В Летнем саду пройдет праздник "Музеи – детям" 27 и 28 августа

Свои программы на площадке Летнего сада представят свыше 30 музеев города и Ленобласти.

В преддверии Дня знаний в Летнем саду состоится праздник "Музеи – детям". Ребятам расскажут о музеях Северной столицы и проведут для школьников мастер-классы, интерактивные игры, научные шоу, конкурсы и игры. Дополнят программу постановки на сцене. Об этом сообщили в пресс-службе Русского музея.

Свои программы на площадке Летнего сада представят свыше 30 музеев города и Ленобласти. Малышей и подростков познакомят с азбукой искусства и азами художественного образования, литературой, результатами технического прогресса.

Отметим, что взрослым за билеты придется заплатить. Их можно приобрести на официальном сайте Русского музея и в кассах Летнего сада. А для детей младше 16 лет вход бесплатный.

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Фото: ВКонтакте / Летний сад