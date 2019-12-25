Первоклассников Петербурга пригласили на бесплатные киносеансы

Школьники увидят мультфильмы "Суворов: Великое путешествие", "Бука. Моё любимое чудовище", а также художественный фильм "Мой папа — Вождь".

Первоклассники Петербурга смогут бесплатно смотреть фильмы в киноцентрах с 1 по 25 сентября. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказали в пресс-службе Смольного.

В городе пройдет акция "ПервоКлассный выходной", в которой будут участвовать 43 кинотеатра. Школьники увидят мультфильмы "Суворов: Великое путешествие", "Бука. Моё любимое чудовище", а также художественный фильм "Мой папа — Вождь". Вместе с детьми на сеансы придут 140 тыс. родителей.

Губернатор Петербурга добавил, что акция поможет поддержать киноцентры, которые оказались в сложном положении, и "возродить замечательный опыт походов в кино всем классом".

Акцию организуют Ассоциация владельцев кинотеатров и комитет по культуре. Весной этого года уже устраивали подобную акцию, тогда 110 тыс. учащихся посмотрели киноленты.

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Фото: phxere



