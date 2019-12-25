  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Первоклассников Петербурга пригласили на бесплатные киносеансы
Сегодня, 16:57
113
romasdaria Добавить в Яндекс.Новости

Первоклассников Петербурга пригласили на бесплатные киносеансы

0 0

Школьники увидят мультфильмы "Суворов: Великое путешествие", "Бука. Моё любимое чудовище", а также художественный фильм "Мой папа — Вождь".

Первоклассники Петербурга смогут бесплатно смотреть фильмы в киноцентрах с 1 по 25 сентября. Об этом в понедельник, 22 августа, рассказали в пресс-службе Смольного. 

В городе пройдет акция "ПервоКлассный выходной", в которой будут участвовать 43 кинотеатра. Школьники увидят мультфильмы "Суворов: Великое путешествие", "Бука. Моё любимое чудовище", а также художественный фильм "Мой папа — Вождь". Вместе с детьми на сеансы придут 140 тыс. родителей. 

Губернатор Петербурга добавил, что акция поможет поддержать киноцентры, которые оказались в сложном положении, и "возродить замечательный опыт походов в кино всем классом". 

Акцию организуют Ассоциация владельцев кинотеатров и комитет по культуре. Весной этого года уже устраивали подобную акцию, тогда 110 тыс. учащихся посмотрели киноленты.

Ранее охранник не захотел пропустить офицера ВКС РФ в московский ресторан. Виновника произошедшего уволили.

Фото: phxere


 

Теги: бесплатные киносеансы, первоклассники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии