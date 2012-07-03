Охранник не захотел пропустить офицера ВКС РФ в московский ресторан

Виновника произошедшего уволили.

В московском ресторане "Магадан" случился скандал: охранник отказался пропустить офицера ВКС РФ на празднование день рождения матери военнослужащего с остальными гостями. Увидев на мужчине российскую форму, секьюрити предложил ему пройти через чёрный ход. Как сообщил телеканалу "360" председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн, сотрудника ресторана уже уволили после выходки.

По словам депутата, владельцы ресторана незамедлительно приняли меры и лишили работы всех, кот допустил оскорбительное поведение. На призывы в соцсетях к бойкотированию других заведений сети Хинштейн отреагировал скептически.

Если мы говорим об ответственности самого Аркадия Новикова (владелец сети ресторанов), то я понимаю, что у человека, который руководит деятельностью десятков заведений, физически нет возможности проконтролировать охранника в каждом из ресторанов. В этом смысле какие-либо претензии к собственникам ресторана, наверное, было бы предъявлять неправильно. Александр Хинштейн, председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи

Кроме того, администрация ресторана попыталась связаться с семьей офицера. Пока попытки не увенчались успехом.

Хинштейн также подчеркнул, что действия собственников ресторана оказались абсолютно правильными, что подтверждается другими случаями. Так, депутат вспомнил о столичном заведении, в котром шел сбор средств в поддержку ВСУ. В этой ситуации пришлось разбираться с привлечением правоохранителей.

Ранее мы сообщили о том, что российские онлайн-кинотеатры теряют старые западные фильмы.

Фото: Pxhere