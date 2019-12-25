Российские онлайн-кинотеатры теряют старые западные фильмы

Одновременно популярность набирают дорамы Южной Кореи.

Из библиотек российских онлайн-кинотеатров начали исчезать фильмы и сериалы, произведённые в странах Запада. Несмотря на то, что киноделы США и Европы обещали, что не будут распространять новинки, но оставят уже вышедшие картины, на сайте "Кинопоиск" недоступны трилогия "Властелин колец", а также фильм "Интерстеллар" и сериал "Друзья". Об этом сообщил "360" со ссылкой на издание "Коммерсант".

Как заявил телеканалу директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергей Плуготаренко, ситуация может привести к серьёзным потерям на российском рынке онлайн-кинопроката. Современные блокбастеры выпускаются на западные рекламы без агрессивного маркетинга, а потому не так популярны и ценны. Однако ситуация со старыми лентами другая.

Специалист уверен, что не стоит прибегать к использованию VPN в надежде пересмотреть недоступный фильм, даже при минимуме возможностей. Спасти онлайн-кинотеатры в не самой выигрышной ситуации могут выгодные подписки и предоставление пользователям других услуг, подчеркнул Плуготаренко.

На данный момент руководитель РАЭК считает главным трендом ориентир не на отечественное кино, а на Азию:

Мы видим, какой успех имеют южнокорейские сериалы, полный метр. В последнее время они просто покоряют ума и сердца наших граждан. Из стран Ближнего Востока приходят фильмы, которые наши онлайн-кинотеатры с удовольствием покупают. То есть если говорить, кто заменит запад, то это в первую очередь они.

Сергей Плуготаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК)

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