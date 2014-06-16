В AppStore запустили агрегатор банковских приложений для жителей РФ

В качестве разработчика выступила компания "Открытые IТ-решения".

В магазине AppStore появилось приложение "Система банковского обслуживания для людей" (СБОЛ) от компании-разработчика "Открытые IТ-решения". Сервис будет удобен для клиентов, которые используют продукцию Apple с установкой приложения "Сбербанк Онлайн". Об этом сообщили преставители пресс-службы Сбербанка в ответ на запрос телеканала "360".

Наши самые востребованные банковские сервисы теперь доступны для пользователей приложения, оно является безопасным и доступно для скачивания в AppStore. Полина Семенова, представитель пресс-службы Сбербанка

Как отметили в Сбербанке, для установки и нормальной работы приложения не нужно удалять "Сбербанк Онлайн", так как собственный сервис банка продолжит работу с полным набором услуг.

Ранее мы сообщили о том, что в петербургском Политехе разработали мастер-модель авиационного двигателя.

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