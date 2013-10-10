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В Политехе разработали мастер-модель авиационного двигателя
Сегодня, 22:57
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В Политехе разработали мастер-модель авиационного двигателя

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Использование этого подхода для авиадвигателестроения позволит ускорить и удешевить модернизацию существующей конструкции.

Стало известно, что инженеры Центра компетенций НТИ СПбПУ "Новые производственные технологии" создали глобальную мастер-модель авиационного двигателя. Это произошло во время работы над цифровым двойником двигателя ТВ7-117СТ-01, передают в пресс-службе Смольного. 

Это модульная трёхмерная модель газотурбинного двигателя. Она позволит экспериментировать с различными вариантами конструкции. Так, можно узнать, что будет, если в конструкцию силовой установки включить отдельные детали с отклонениями. Благодаря системе виртуальных помощников CML-Bench™ расчёты можно проводить одновременно по различным сценариям. Использование этого подхода для авиадвигателестроения позволит ускорить и удешевить модернизацию существующей конструкции.

Фото: пресс-служба Смольного
 

Теги: двигатель, инженеры, мастер-модель, политех
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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