Впервые за 20 лет в Петербурге сократилась число первоклассников

В 2024 учебном году в первые классы Северной столицы поступило около 63 тысяч учеников.

Впервые за последние двадцать лет количество первоклассников в Санкт-Петербурге снизилось, заявила Анна Грубская, руководитель отдела общего образования городского комитета по образованию, на прошедшей пресс-конференции.

В 2024 учебном году в первые классы Северной столицы поступило около 63 тысяч учеников. Стоит отметить, что ранее наблюдался устойчивый рост числа первоклашек. Например, годом ранее школы города приняли 68 тысяч новых учащихся.

Анна Грубская подчеркнула, что в настоящее время в 93 образовательных учреждениях Петербурга функционируют дошкольные подразделения. Родители малышей, посещающих эти отделения, освобождены от необходимости подачи заявления на поступление в первый класс той же школы. Однако, если выбор пал на другое образовательное учреждение, процедура подачи документов осуществляется на общих основаниях.

Ранее мы сообщили о том, что зачисление детей в первые классы в Петербурге начнется 1 апреля.

Фото: Piter.TV