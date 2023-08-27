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Петербургские первоклассники 6 сентября смогут бесплатно пойти в кино
Сегодня, 11:43
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Петербургские первоклассники 6 сентября смогут бесплатно пойти в кино

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Там они смогут увидеть мультфильм "Большое путешествие. Вокруг света" или фильм "Огненный лис".

В Петербурге в третий раз пройдёт киноакция "ПервоКлассный выходной". Об этом в своём Telegram-канале рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский.

Каждый петербургский первоклассник вновь получит в подарок пригласительный в кинотеатр, где сможет увидеть мультфильм "Большое путешествие. Вокруг света" или фильм "Огненный лис".

В акции участвуют 43 частных кинотеатра в разных районах Северной столицы. Ребятам, получившим билет, нужно будет выбрать фильм и сеанс. Показы пройдут 6 сентября.

Школьник может прийти на просмотр фильма с одним из родителей.

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Фото: pxhere

Теги: киноакция, первоклассники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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