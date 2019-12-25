Суд Петербурга дал пять суток мужчине за нашивки с нацистской символикой

Петербургский суд назначил наказание молодому человеку, который ходил по парку с нацистской символикой. Ему назначили пять суток ареста.

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности мужчину за совершение правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.3 КоАП РФ (Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами). Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По данным суда, 20 июля молодой человек гулял по парку "Сан Гали" в камуфляжной одежде с нашивками, на которой были нанесены изображения символики, схожей до степени смешения с нацистской символикой, представляющей собой изображение свастики. Указанная символика использовалась как символ нацизма и гитлеровской Германии. Закон запрещает использование подобных символов.

Обвиняемый признал свою вину. Суд назначил ему пять суток административного ареста и конфискацию нашивок.

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Фото: Piter.TV