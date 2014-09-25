Прокуратура Петербурга поддержала решение суда о 9 месяцах колонии общего режима для взяточника

Петербургская прокуратуру поддержала обвинение в отношении взяточника. Мужчина предложил денег сотруднику правоохранительных органов.

Прокуратура Московского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении взяточника. Он признан виновным по части 3 статьи 30, части 3 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должностному лицу). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным следствия, в мае 2023 года обвиняемый, находясь в сотдела полиции Московского района, в ходе разбирательства по факту совершенного его земляками административного правонарушения, предусмотренного частью 3 статьи 18.8 КоАП (нарушение правил въезда в РФ или режима пребывания в Санкт-Петербурге), предложил участковому в качестве взятки 30 тысяч рублей за непривлечение его друзей к административной ответственности.

Подсудимый положил наличные в паспорт одного из товарищей. Сотрудник полиции от получения вознаграждения отказался.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 9 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга проверила ход строительства школы на Муринской дороге

Фото: Piter.TV