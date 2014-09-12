Прокуратура Петербурга проверила ход строительства школы на Муринской дороге

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку исполнения законодательства в сфере реализации национальных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным ведомства, на Муринской дороге строится школа на 1000 мест. Проверка показала, что строительство ведется с соблюдением сроков контракта, однако в соответствии с суждением специалиста службы Госстройнадзора имеются нарушения в качестве проводимых работ.
Теперь подрядчик должен устранить все нарушения в кратчайшие сроки. Рассмотрение акта прокурорского реагирования контролируются надзорным ведомством.
Ранее сообщалось, что территорию усадьбы Шуваловых в Парголово отреставрируют под детский сад и школу
Фото: Piter.TV
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