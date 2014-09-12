Прокуратура Петербурга проверила ход строительства школы на Муринской дороге

Петербургская прокуратура потребовала устранить нарушения при строительстве школы

Прокуратура Красногвардейского района провела проверку исполнения законодательства в сфере реализации национальных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, на Муринской дороге строится школа на 1000 мест. Проверка показала, что строительство ведется с соблюдением сроков контракта, однако в соответствии с суждением специалиста службы Госстройнадзора имеются нарушения в качестве проводимых работ.

Теперь подрядчик должен устранить все нарушения в кратчайшие сроки. Рассмотрение акта прокурорского реагирования контролируются надзорным ведомством.

Ранее сообщалось, что территорию усадьбы Шуваловых в Парголово отреставрируют под детский сад и школу

Фото: Piter.TV