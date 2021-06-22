Петербуржца задержали за публикацию фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка" 2 года назад

В 2020 году акция проводилась в онлайн-формате.

В Петербурге задержали еще одного подозреваемого в реабилитации нацизма. Он отправил заявку на размещение фотографии и имени Адольфа Гитлера на сайте "Бессмертного полка" в 2020 году, узнал Piter.tv.

Мужчина хотел, чтобы фото фашистского лидера появилось в одном ряду с портретами ветеранов Великой Отечественной войны. Было возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали 28 марта. Он проживает на улице Харченко. У подозреваемого изъяли технику: компьютер, смартфоны и карту памяти.

Отметим, что в последнюю неделю полицейские плотно занялись заявками на участие в "Бессмертном полку". Молодые люди также пытались разместить фото Степана Бандеры и Андрея Власова.

Фото: Piter.tv