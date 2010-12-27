Стало известно, на какую компенсацию рассчитывает Белоруссия из-за загрязненной нефти

Точную сумму назвал посол Белоруссии в РФ Владимир Семашко.

Дипломат рассказал, что всего из-за происшествия с загрязненной нефтью из трубопровода "Дружба" в Минске намерены получить компенсацию в размере 70 млн долларов. Отмечается, что этот вопрос обсуждался накануне в Сочи на переговорах президентов РФ и Белоруссии, Александра Лукашенко и Владимира Путина.

Отметим, что по трубопроводу "Дружба" нефть из России идет на экспорт в Европу через Белоруссию. В апреле 2019-го года выяснилось, что в сам трубопровод попало загрязненное сырье. Прокачка нефти в "чистом" виде возобновилась в мае, в июле объемы поставок были полностью компенсированы.

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