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В Россию из Белоруссии вернулись 80 тыс. тон загрязненной нефти

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Откачка началась 24 мая.

Белоруссия отправила России около 80 тыс. тонн испорченной ранее нефти из трубопровода "Дружба", сообщает концерн "Белнефтехим" 27 мая.

Все загрязненные нефтепродукты копились в резервуарах ЛПДС "Мозырь". Транспортировка в направлении российской ЛПДС "Унечв" началась 24 мая 2019 года. В настоящее время в направлении Мозырского НПЗ и в украинском направлении чистая нефть транспортируется в штатном режиме. Специалисты строго контролируют качество входного нефтяного сырья на каждой стадии переработки.

Ранее Москва и Минск договорились о схеме вытеснения некачественной нефти. Откачка производится по тем же трубам "Дружбы" на территорию России. Здесь для испорченной нефти подготовлены отдельные емкости.

Видео: Транснефть-тв

Теги: загрязнение нефти, нефтепровод дружба, транснефть
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Тема дня,

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