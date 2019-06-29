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Новак: кризис с нефтепроводом "Дружба" преодолен

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Трубопровод будет полностью очищен от грязной нефти к 15 августа.

Глава Министерства энергетика РФ Александр Новак сообщил о полном преодолении кризиса, связанном с загрязнением нефтепровода "Дружба". Политик отметил, что Россия уже давно поставляет качественную нефть.

По его словам, проблема очищения находящейся в хранилище загрязненной нефти требует более длительного времени. Для этих целей к работе были привлечены ученые и сотрудники "Транснефти".  Трубопровод будет полностью очищен от грязной нефти к 15 августа. 

Загрязненная российская нефть попала в нефтепровод в апреле 2019 года. В результате  Белоруссия, Польша и Украина приостановили поставку сырья. Было установлено, что в нефти содержалось недопустимое количество хлоридов. Ущерб из-за загрязненной нефти будет компенсировать компания "Транснефть".

 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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