Новак: кризис с нефтепроводом "Дружба" преодолен

Трубопровод будет полностью очищен от грязной нефти к 15 августа.

Глава Министерства энергетика РФ Александр Новак сообщил о полном преодолении кризиса, связанном с загрязнением нефтепровода "Дружба". Политик отметил, что Россия уже давно поставляет качественную нефть.

По его словам, проблема очищения находящейся в хранилище загрязненной нефти требует более длительного времени. Для этих целей к работе были привлечены ученые и сотрудники "Транснефти". Трубопровод будет полностью очищен от грязной нефти к 15 августа.

Загрязненная российская нефть попала в нефтепровод в апреле 2019 года. В результате Белоруссия, Польша и Украина приостановили поставку сырья. Было установлено, что в нефти содержалось недопустимое количество хлоридов. Ущерб из-за загрязненной нефти будет компенсировать компания "Транснефть".