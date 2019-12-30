  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Сегодня, 10:04
139
lesjasap

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею

0 0

Россия попала в список претендентов на проход дальше.

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею. В турнире встретятся сборные России и Швейцарии. Игра состоится в Чехии 2 января в 14:30 по московскому времени. Ранее команде из России удалось обыграть спортсменов из Германии с результатом в 6:1. Об этом сообщили в "ТАСС".

Хоккеистам Кириллу Марченко и Павлу Дорофееву удалось оформить по дублю. В рамках четвертьфинала также сразятся команды из Канады и Словакии, а также пара США-Финляндия, Швеция-Чехия.

Ранее Piter.tv писал о том, что пенсионер попал в реанимацию после игры в хоккей в Петербурге.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/
 

Теги: молодежка, чемпионат мира, четвертьфинал
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии