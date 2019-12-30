Россия попала в список претендентов на проход дальше.

Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею. В турнире встретятся сборные России и Швейцарии. Игра состоится в Чехии 2 января в 14:30 по московскому времени. Ранее команде из России удалось обыграть спортсменов из Германии с результатом в 6:1. Об этом сообщили в "ТАСС".

Хоккеистам Кириллу Марченко и Павлу Дорофееву удалось оформить по дублю. В рамках четвертьфинала также сразятся команды из Канады и Словакии, а также пара США-Финляндия, Швеция-Чехия.

Ранее Piter.tv писал о том, что пенсионер попал в реанимацию после игры в хоккей в Петербурге.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

