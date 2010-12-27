Пенсионер попал в реанимацию после игры в хоккей в Петербурге

Мужчина не захотел сразу обращаться к врачам после падения на льду, но вскоре ему стало плохо.

Во вторник, 8 октября, во время игры в хоккей на катке в парке им. Бабушкина пенсионер получил серьезные травмы. Мужчину поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

По данным "78.ru", у 62-летнего пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга с формированием гематомы и судорожный синдром. Врачи Александровской больницы борются за жизнь мужчины.

По словам работника парка, пожилой хоккеист столкнулся с игроками и ударился головой о лед. Пострадавший не сразу же согласился на госпитализацию, однако вечером ему стало плохо. Администратор парка вызвал "скорую помощь", увидев происходящее по камерам видеонаблюдения.

Правоохранителям предстоит разобраться в ситуации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что восьмидесятилетний водитель находится в тяжелом состоянии после ДТП в Волосовском районе.

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