Восьмидесятилетний водитель находится в тяжелом состоянии после ДТП в Волосовском районе

Инцидент произошел с участием только одного автомобиля.

Днем 10 октября в Волосовском районе легковушка опрокинулась после съезда в кювет, есть пострадавший. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, инцидент произошел около 15:40 на 32 км трассы Волосово - Гомонтово - Капорье. Машина вылетела за пределы дороги и затем перевернулась. За рулем был мужчина 1940-го года рождения, он находится в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка.

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