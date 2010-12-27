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Восьмидесятилетний водитель находится в тяжелом состоянии после ДТП в Волосовском районе
Сегодня, 19:18
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nadezhda_sib

Восьмидесятилетний водитель находится в тяжелом состоянии после ДТП в Волосовском районе

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Инцидент произошел с участием только одного автомобиля.

Днем 10 октября в Волосовском районе легковушка опрокинулась после съезда в кювет, есть пострадавший. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, инцидент произошел около 15:40 на 32 км трассы Волосово - Гомонтово - Капорье. Машина вылетела за пределы дороги и затем перевернулась. За рулем был мужчина 1940-го года рождения, он находится в тяжелом состоянии.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что КамАЗ не смог преодолеть ограничитель "Меги Дыбенко". 

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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