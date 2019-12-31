Игра пройдет 31 декабря в Чехии.

Сборная России поборется с Германией за выход в четвертьфинал МЧМ-2020. Хоккеисты сыграют против ФРГ в заключительном матче группового этапа молодёжного чемпионата. Встреча состоится 31 декабря в Остраве в Чехии

Сейчас команда из России занимает четвертую позицию в группе В. Спортсмены набрали три очка за три игры. В турнире РФ успела проиграть Чехии с результатом 3:4 и США со счетом 1:3. Однако хоккеисты одержали победу в матче против Канады с результатом 6:0.

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