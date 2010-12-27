СКА обыграл уральских гостей в матче КХЛ

Это последний домашний матч армейцев.

В воскресенье СКА одержал победу над "Металлургом" в матче регулярного чемпионата КХЛ в Ледовом дворце.

Матч завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Шайбы от петербургского клуба забросили Артем Зуб и Дмитрий Кагарлицкий. В составе уральской команды один гол забил Денис Расмуссен.

Это уже 13-я победа петербуржцев из 14 последних матчей. А магнитогорцы прервали свою серию из двух побед. Через два дня он должна встретиться с ЦСКА в Москве. Петербуржцы же проведут следующую игру в среду с "Барысом".

Ранее мы рассказывали, что российская команда обыграла финнов в хоккей на "Газпром Арене".

Фото: ХК "СКА"