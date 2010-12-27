Российская команда обыграла финнов в хоккей на "Газпром Арене"

Российские хоккеисты победили финнов в заключительном матче второго этапа Евротура на "Газпром Арене". Воскресная игра завершилась со счетом 2:0.
Нападающий сборной России Антон Слепышев стал автором обоих голов. Первую шайбу хоккеист забросил на второй минуте первого периода, а вторую - за две минуты до конца игры. Вратарь команды Илья Сорокин отразил 22 броска от финнов.
В турнирной таблице Кубка Первого канала Россия заняла второе место. Первой стала шведская сборная, а третьей - финская.
Ранее мы рассказали, что на стадионе перед хоккейным матчем Россия – Финляндия "ожили" портреты.
Фото: Хоккей России / VK
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