Российская команда обыграла финнов в хоккей на "Газпром Арене"

На матч пришло почти 68 тысяч зрителей.

Российские хоккеисты победили финнов в заключительном матче второго этапа Евротура на "Газпром Арене". Воскресная игра завершилась со счетом 2:0.

Нападающий сборной России Антон Слепышев стал автором обоих голов. Первую шайбу хоккеист забросил на второй минуте первого периода, а вторую - за две минуты до конца игры. Вратарь команды Илья Сорокин отразил 22 броска от финнов.

В турнирной таблице Кубка Первого канала Россия заняла второе место. Первой стала шведская сборная, а третьей - финская.

Ранее мы рассказали, что на стадионе перед хоккейным матчем Россия – Финляндия "ожили" портреты.

Фото: Хоккей России / VK