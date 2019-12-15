На "Газпром Арене" перед хоккейным матчем Россия – Финляндия "ожили" портреты

Сегодня, 15 декабря, на "Газпром Арене" перед хоккейным матчем России с Финляндией "ожили" шедевры Русского музея.
Корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.
Колонну людей, загримированных под произведения искусства, возглавляли и замыкали русские классики. Всем известные картины, среди которых "Незнакомка", портрет Лермонтова и портрет Мусоргского, продефилировали на трибунах "Газпром Арены".
Напомним, матч в рамках Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии начался 15 декабря в 16:00. Позже, 19 декабря, на "Газпром Арене" пройдет игра регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.
Видео: Piter.TV
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