На "Газпром Арене" перед хоккейным матчем Россия – Финляндия "ожили" портреты

Шедевры из собрания Русского музея поддержали хоккеистов.

Сегодня, 15 декабря, на "Газпром Арене" перед хоккейным матчем России с Финляндией "ожили" шедевры Русского музея.

Корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

Колонну людей, загримированных под произведения искусства, возглавляли и замыкали русские классики. Всем известные картины, среди которых "Незнакомка", портрет Лермонтова и портрет Мусоргского, продефилировали на трибунах "Газпром Арены".

Напомним, матч в рамках Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии начался 15 декабря в 16:00. Позже, 19 декабря, на "Газпром Арене" пройдет игра регулярного чемпионата КХЛ между СКА и ЦСКА.

Видео: Piter.TV