Срок следствия по делу Голунова продлили до 7 июня 2020 года. Об этом заявил следователь в Басманном суде Москвы. Сегодня там рассматривается ходатайство о взятии под стражу причастных экс-полицейских. Об этом сообщили в "ТАССе".
Уголовное дело возбуждено по факту нарушения должностных инструкций при задержании Голунова
прокомментировали представители закона
Обвинение предъявлено пятерым бывшим оперативникам. Они не признают своей вины в фальсификации доказательной базы. Один из них заявил о давлении со стороны следственных органов. Напомним, что Ивана Голунова задержали 6 июня 2019 года. Его подозревали в хранении наркотиков. Журналист утверждает, что запрещенные вещества ему подкинули. Ситуация вызвала общественный резонанс. В результате несколько должностных лиц лишились рабочего места.
Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль не будет вмешиваться в работу СК по делу Голунова.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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