Кремль не будет вмешиваться в работу СК по делу Голунова

Специалисты продолжают заниматься расследованием.

Кремль не собирается вмешиваться в работу Следственного комитета по делу Голунова. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам. У спикера спросили, ставил ли Путин перед чиновниками и ответственными должностными лицами цель найти заказчиков фальсификации материалов. В ответ на это Песков заявил, что в этом нет необходимости.

Он добавил, что сотрудники ведомства выполняют следственные задачи. На данный момент работа по данному делу продолжается

Пока никакого намерения у нас и возможности вмешиваться в эту работу нет прокомментировал Дмитрий Песков

Ранее Piter.tv писал о том, что пять экс-полицейских задержаны по делу журналиста Голунова.

Фото: Piter.tv

