Суд арестовал имущество экс-владелицы банка БКФ Ольги Миримской

Под "санкции" попали автомобили, земельные участки и жилые и нежилые постройки.

Басманный районный суд Москвы арестовал имущество бывшей владелицы банка БКФ Ольги Миримской. Об этом сообщается в официальном постановлении инстанции. Документ датирован от 17 февраля 2022 года. Сведения о нем в новостном материале предоставили журналисты РБК, которые заявили о имеющейся копии. В тексте постановления якобы говорится о том, что арест касается в том числе и компаний, под контролем которых находится кредитная организация.

Напомним, что ведется расследование в рамках уголовного дела о коррупции. Фигурантами стала не только Ольга Миримская, но также и представитель Главного следственного управления СКР по Московской области Юрия Носова. Кроме компаний, арест имущества наложен на дорогостоящие автомобили. Речь идет о таких транспортных средствах как Porsche Carrera, Mercedes Benz ML63AMG, Mercedes Benz SL500, Porsche Cayenne Turbo, а также на автомобили ГАЗ-13 и Mazda 323F. У Миримской арестовали 12 построек, находящихся на территории поселка Николина Гора (ДСК "Ранис"), а также 13 жилых и нежилых зданий на Николиной Горе и девять земельных участков в Красногорском и Одинцовском районах Подмосковья.

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Фото: Piter.tv

