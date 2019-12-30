Экс-полицейские, задержанные по делу Голунова, не признают вины

Бывшим оперативникам предъявили обвинение.

Обвиняемые по делу Голунова экс-полицейские не признали вину. Один из задержанных заявил о давлении со стороны следствия. Игорь Ляховец, который является экс-заместителем начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков в УВД по ЗАО, рассказал, что ему не предоставили питание. Он находится на Петровке с вечера 29 января. Мужчина объяснил, что его пытаются заставить оговорить себя и своих коллег. За это ему пообещали меру пресечения в виде домашнего ареста. Об этом сообщили в "ТАСС".

Напомним, что пятерым бывшим оперативникам предъявили обвинение. Фигурантами дела стали Денис Коновалов, Акбар Сергалиев, Роман Феофанов, Максим Уметбаев и Игорь Ляховец. СК считает, что они превысили должностные полномочия и сфальсифицировали материалы дела относительно журналиста Ивана Голунова. Обвинение просит взять экс-полицейских под стражу.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин впервые развернуто прокомментировал дело Ивана Голунова.

Фото: Piter.tv

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