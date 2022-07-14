Политика должны будут перевести в СИЗО.

Басманный суд Москвы арестовал муниципального депутата Илью Яшина. Ранее мужчину обвинили в распространении фейк-ньюс и недостоверной информации о действиях Вооруженных сил России. Сейчас оппозиционный политик находится в ИВС на Петровке, 38. Соответствующей информацией с журналистами поделился секретарь Общественной наблюдательной комиссии города Алексей Мельников.

Яшин доставлен в ИВС на Петровке, 38. Арестованный помещен в трехместную камеру, но содержится там один. сообщение правозащитника

В ИВС Илья Яшин должен провести не более 10 суток, после чего его переведут в СИЗО. Вечером 13 июля судебная инстанция выбрала политику меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом фигурант расследования будет находиться до 12 сентября. Оппозиционеру грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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Фото и видео: Telegram / Mash