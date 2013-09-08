На петербуржца, укравшего продукты из магазина, завели уголовное дело

Подозреваемый изобличен в том, что совершил хищение продуктов питания, а при попытке его задержания распылил в сторону охранника и товароведа слезоточивую жидкость из аэрозольного баллончика.

В отношении подозреваемого в хищении продуктов из магазина возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России Петербургу и Ленинградской области.

В отношении ранее неоднократно судимого 21-летнего неработающего мужчины 11 июля возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Подозреваемый изобличен в том, что совершил хищение продуктов питания, а при попытке его задержания распылил в сторону охранника и товароведа слезоточивую жидкость из аэрозольного баллончика.

В отношении задержанного избрана мера пресечения – арест.

Также в центре Петербурга полиция ликвидировала подпольное казино.

Видео: МВД