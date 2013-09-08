В центре Петербурга полиция ликвидировала подпольное казино

По подозрению в организации незаконной игорной деятельности были задержаны 27-летний житель Шлиссельбурга, 24-летний петербуржец и 39-летняя уроженка Ленинграда.

Сотрудники экономической полиции Центрального района Петербурга выявили и пресекли незаконную игорную деятельность. Казино было организовано в двух смежных квартирах дома №6 по Социалистической улице. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские изъяли 45 игровых автоматов, немного наличности, 8 мобильных телефонов, ноутбук и видеорегистратор, с помощью которого осуществлялся контроль за игроками. По подозрению в организации незаконной игорной деятельности были задержаны 27-летний житель Шлиссельбурга, 24-летний петербуржец и 39-летняя уроженка Ленинграда.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр).

Видео: МВД