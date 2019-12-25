Сожителя молодой матери, избившего маленькую девочку, арестовали

Под стражей мужчина пробудет до 3 ноября.

Василеостровский районный суд Петербурга заключил под стражу Александра Пельцера, которому предъявили обвинение в истязаниях. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, 22-летний мужчина пробудет под арестом до 3 ноября.

Следователи полагают, что с июля по сентябрь мужчина систематически избивал годовалую дочку своей 20-летней сожительницы. Недавнее истязание, 3 сентября, довело малышку до черепно-мозговой травмы и, как следствие, операционной койки: 5 сентября девочке провели трепанацию черепа. Кроме того, на теле ребенка нашли множество гематом.

Следователи посчитали, что кроме ареста мужчине нельзя избрать никакой другой меры, поскольку на свободе он может продолжить заниматься преступную деятельность. Известно, что Пельцер не имеет регистрации и постоянного места жительства в Петербурге, а также не работает.

Ранее мы рассказывали, что врачи Педиатрического университета провели редкую операцию малышу с патологией сосудов печени.

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