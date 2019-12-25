На Васильевском острове отчим жестоко избил годовалую девочку

Мужчина наврал полиции, что ребенок упал с кровати на пол.

Сотрудники полиции Василеостровского района Петербурга выяснили истинную причину травмирования годовалой девочки в квартире на Большом проспекте В.О. Оказалось, что малышку избил 22-летний сожитель матери. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и области.

Телефонограмма из детской больницы №2 пришла вечером 3 сентября. Девочку увезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные гематомы, ссадины туловища и конечностей.

Отчим ребенка заявил, что малышка неудачно упала с кровати на пол. При этом мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, и полицейские решили проверить его показания.

В ходе разбирательств было установлено, что мужчина обманул врачей. В течение трех последних дней он вместе с 20-летней матерью ребенка распивал спиртные напитки. Когда женщина уходила в магазин за новыми порциями алкоголя, мужчина бил девочку, ссылаясь на ее плохое поведение.

Уличенный во лжи петербуржец написал явку с повинной. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. До этого инцидента семья девочки на профилактическом учете не состояла

Сложившаяся ситуация находится под контролем отдела по делам несовершеннолетних, также проинформированы органы социальной опеки.

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