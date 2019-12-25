Потерявшегося под Приозерском мальчика нашли в кустах

Ребенок решил погулять в одиночестве.

В среду, 2 сентября, примерно в девять часов вечера в полицию за помощью обратилась жительница Приозерского района Ленобласти. Женщина попросила найти ее 10-летнего сына, который ушел с друзьями на детскую площадку и не вернулся домой. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и ЛО.

Мальчика нашли около двух часов ночи. Он сидел во дворе своего дома в кустах. Оказалось, что "потеряшка" просто решил погулять в одиночестве.

В отношении ребенка противоправных действий не совершалось. Сейчас мальчик находится в безопасности.

Ранее мы писали, что петербурженка просит полицию найти сбежавшего со свадьбы мужа.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти