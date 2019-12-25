Петербурженка просит полицию найти сбежавшего со свадьбы мужа

Мужчина ушел за якобы забытым в ЗАГСе паспортом и пропал.

Накануне в полицию Петербурга обратилась женщина 1969 года рождения и попросила найти ее мужа, который сбежал сразу после регистрации брака. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, они с мужем после росписи в ЗАГСе сели в такси. Спустя некоторое время мужчина неожиданно попросил остановить машину и ушел за якобы забытым в ЗАГСе паспортом. После этого он пропал, но регулярно выходил на связь по телефону и требовал развод. Оставленная в день свадьбы жена пытается найти адрес проживания своего мужа, чтобы исполнить его просьбу и расторгнуть брак.

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