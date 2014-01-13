В Петербурге ищут пропавшую студентку Герцена

Девушка забрала документы, вещи и уехала в неизвестном направлении.

В среду, 26 августа, редакция Piter.TV получила в распоряжение кадры с камер видеонаблюдения на Гданьской улице, 19, где жила 19-летняя студентка РГПУ имени Герцена Дарья Михайлова. Она бесследно исчезла.

Два региона разыскивают девушку вторые сутки, отметили в издании "Фонтанка". Девушка удалила все социальные сети, забрала документы, деньги, вещи и скрылась в неизвестном направлении. Старший брат Александр рассказал, что вечером в понедельник должен был встретиться с сестрой в центре, но на встречу Дарья не пришла. Родственники обратились в полицию Петербурга и области, девушка родом из Луги.

Соседка Дарьи по квартире никаких данных, кроме того, что девушка забрала все вещи, не дала. Камеры зафиксировали пропавшую около восьми вечера на Гданьской улице Выборгского района, где девушка снимала квартиру. Он села в такси, черную "КИА Рио", с рюкзаком и чемоданом. Планами о поездке с близкими Дарья не делилась

Михайлова была одета в синюю джинсовую куртку, синие джинсы и коричневый свитер. На ногах — черные кеды. Рыжие волосы убраны в хвостик. Носит очки, слегка картавит.

Пользователи интернета предполагают, что девушка связалась с членами ИГИЛ*.

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Видео: Piter.TV

*запрещенная на территории России террористическая организация