Жительница Ленобласти потеряла в Малом Кирилловском озере своего нового приятеля

С мужчиной женщина познакомилась на отдыхе у знакомых.

Жительница Ленобласти потеряла в Малом Кирилловском озере своего новоиспеченного знакомого по имени Николай. Как стало известно Piter.TV, мужчина исчез во время ночного купания в водоеме.

Женщина приехала в поселок Кирилловское на отдых к своим друзьям, к полуночи к компании присоединился некий военннослужащий Николай. С новым знакомым отдыхающие подружились и вместе распивали алкоголь. Около трех часов ночи компания собралась ехать в Каменку, и Николай предложил напоследок искупаться в Малом Кирилловском озере, с ним согласилась пойти только заявительница. Знакомые отплыли от берега на 200 метров, плывущий впереди мужчина в один момент пропал из виду. Женщина окликнула Николая, затем поплыла на берег. В волнениях еще раз сплавала вглубь озера, но так и не нашла мужчину, после чего сообщила об этом в службу 112.

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Фото: pixabay