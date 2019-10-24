Отдыхающая в Токсово компания потеряла приятеля после водки, пива и купания

Молодые люди развлекались на озере Хепоярви.

Отдых компании молодых людей на озере Хепоярви закончился пропажей человека. Как рассказал Piter.TV источник в правоохранительных органах, об исчезновении своего приятеля в полицию сообщил 20-летний парень.

Компания из пяти молодых парней и девушек приехали в поселок Токсово к озеру, расставила палатки и отпраздновала отдых алкоголем и купанием. Один из юношей выпил коктейль из пива и водки, после чего зашел по пояс в воду. Друзья убедились, что с парнем все нормально, и отправились к палаткам. Спустя пять минут компания снова проверила состояние своего приятеля и снова отошла к палаткам. Однако в третий проверочный визит молодые люди не нашли компаньона в воде и решили, что тот гуляет вдоль берега. Небольшая прогулка не дала результатов, и компания ушла спать. Пропавший парень не вернулся и к утру: ни в одной из палаток его не оказалось.

Тело юноши вытащили из озера спустя некоторое время, друзья опознали в нем своего приятеля.

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Фото: pixabay