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В Тихвине мужчина изнасиловал у озера знакомую
Сегодня, 15:09
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ruzannar

В Тихвине мужчина изнасиловал у озера знакомую

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Он применял к жертве физическую силу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 26 июня в полицию г. Тихвин обратилась девушка 1992 года рождения. Она заявила, что в лесу недалеко от озера "Попово" её изнасиловал малознакомый по имени "Александр".

По словам потерпевшей, злоумышленник применял к ней физическую силу. Сотрудники полиции разыскивают мужчину. С места происшествия изьята банка из-под джин-тоника и два пластиковых стаканчика. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили,  что в Петербурге мигрант целую ночь насиловал девушку в салоне авто.

Фото: Pixabay

Теги: действия сексуального характера, изнасилование, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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