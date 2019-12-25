В Тихвине мужчина изнасиловал у озера знакомую

Он применял к жертве физическую силу.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 26 июня в полицию г. Тихвин обратилась девушка 1992 года рождения. Она заявила, что в лесу недалеко от озера "Попово" её изнасиловал малознакомый по имени "Александр".

По словам потерпевшей, злоумышленник применял к ней физическую силу. Сотрудники полиции разыскивают мужчину. С места происшествия изьята банка из-под джин-тоника и два пластиковых стаканчика. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге мигрант целую ночь насиловал девушку в салоне авто.

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