Под Петербургом ищут 10-летнего мальчика

Ребенок ушел гулять с друзьями на детскую площадку и не вернулся.

В среду, 2 сентября, в полицию Приозерского района Ленобласти обратилась женщина и заявила о пропаже своего 10-летнего сына. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и ЛО.

По словам матери, около пяти часов вечера ее сын ушел с друзьями на детскую площадку. Домой он так и не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 146 см, светлые кудрявые волосы, плотного телосложения. Был одет в черную толстовку, спортивные штаны, черные кроссовки.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просьба сообщить ее по телефонам: 8 (813) 79 39 002 или "102".

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Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти