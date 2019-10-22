Погибший в петербургском метро "зацепер" снимал видеоблог

Тело 22-летнего молодого человека нашли в тоннеле между станциями "Дунайская" и "Шушары".

В понедельник, 31 августа, три конечных станции фиолетовой ветки петербургского метрополитена закрывали на целый час. Причиной тому стало обнаружение трупа 22-летнего молодого человека в тоннеле между станциями "Дунайская" и "Шушары".

По данным Piter.TV, 30 августа в 00:02 молодой человек с рюкзаком зашел на станцию метро "Шушары". Спустя время он пропал с камер видеонаблюдения. Позже в вагоне нашли рюкзак, а в нем паспорт на имя 22-летнего молодого человека по имени Д.

31 августа в 08:20 тело обнаружил машинист. Вероятнее всего, парень упал и попал под движущийся состав, скончавшись от полученных травм на месте происшествия.

Эксперты зафиксировали на теле погибшего раны и переломы конечностей. Не исключена электротравма. Рядом с молодым человеком лежала спортивная видеокамера.

Оказалось, что погибший вел видеоблог, выкладывая на YouTube ролики со своими экстремальными поездками на составах электропоездов. Так, осенью 2019 года на его канале появилось видео под названием "Проезд между вагонов метро". На записи молодой человек стоит между двумя вагонами движущегося состава. В этот момент поезд двигался по перегону "Дунайская-Шушары".

Ранее мы писали, что юная жительница Ленобласти нашла в квартире труп своей 7-месячной дочери.

Видео: YouTube / Даниил Метро