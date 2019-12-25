Юная жительница Ленобласти нашла в квартире труп своей 7-месячной дочери

В последнее время у ребенка наблюдался насморк, однако мать не обращалась за помощью к медикам.

В понедельник, 31 августа, в дежурную часть полиции Выборгского района Ленобласти обратилась 16-летняя жительница поселка Советский и заявила об обнаружении трупа своей 7-месячной дочери. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Тело малышки нашли в квартире дома на Исполкомовской улице. Внешних признаков насильственной смерти обнаружено не было. Труп направили в морг для установления точной причины смерти.

Юная мать ребенка пояснила, что в последнее время у ее дочери был насморк, однако она не обращалась за помощью к медикам, занимаясь самолечением.

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