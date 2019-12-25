В Петербурге 2-летняя малышка попала в больницу после падения с кровати

У девочки диагностировали ушиб головного мозга, множественные гематомы и ссадины.

Вечером 3 сентября в полицию Петербурга поступила телефонограмма из детской больницы №2. Медики рассказали о госпитализации 2-летней девочки с множественными травмами. Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Малышку забрали из квартиры дома №11 на Большом проспекте В.О. По словам 22-летнего отчима, девочка упала с кровати на пол. Пострадавшую увезли в больницу в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, множественные гематомы, ссадины туловища и конечностей.

Семья девочки на профилактическом учете не состоит. По факту случившегося проводится проверка.

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