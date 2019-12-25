Избитую отчимом годовалую петербурженку прооперировали

Девочку госпитализировали 3 сентября в тяжелом состоянии.

Годовалую петербурженку, которую жестоко избил молодой отчим, прооперировали в детской горбольнице на Васильевском острове. Как стало известно Piter.TV, девочке провели трепанацию черепа, на ручках и ножках малышки медики обнаружили гематомы различной степени тяжести.

Напомним, врачи приняли девочку с закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, множественными гематомами и ссадинами вечером 3 сентября. Нетрезвый отчим малышки заявил полиции, что ребенок упал с кровати на пол, но на деле мужчина бил девочку якобы за плохое поведение. Последние несколько дней петербуржец вместе с 18-летней сожительницей и матерью ребенка распивал алкоголь, а малышку бил, пока ее мать уходила в магазин.

Петербургские следователи уже возбудили уголовное дело по статье "истязание", горе-родители задержаны.

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