В Ленобласти 16-летняя мать задушила свою 7-месячную дочь

В последнее время у ребенка наблюдался насморк, однако мать не обращалась за помощью к медикам.

В понедельник, 1 сентября, в дежурную часть полиции Выборгского района Ленобласти обратилась 16-летняя жительница поселка Советский и заявила об обнаружении трупа своей 7-месячной дочери. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место происшествия стражи порядка нашли мертвую девочку без внешних признаков насильственной смерти. Тело погибшей отправили в морг для выяснения причины смерти.

Мать рассказала, что в последнее время у ребенка наблюдался насморк, однако она не обращалась за помощью к медикам и лечила болезнь самостоятельно. По словам девушки, она уложила девочку спать в дневное время, а когда подошла к кроватке, обнаружила, что ее дочь не дышит. Семья, в которой проживал ребенок, была неполной.

После проверки правоохранители задержали девушку. По версии следствия, она задушила свою маленькую дочь. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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