Врачи Педиатрического университета провели редкую операцию малышу с патологией сосудов печени

Состояние новорожденного калининградца значительно улучшилось.

В петербургском педиатрическом университете спасли новорожденного с врождённой сосудистой мальформацией печени. Такая операция на младенце в России проводилась впервые, рассказали в пресс-службе СПбГПМУ.

Известно, что проблемы с дыханием и сердцем у маленького калининградца начались на второй день после рождения, врачи обнаружили посредством компьютерной томографии неправильное соединение вен и артерий в печени. Пациента срочно привезли в клинику СПбГМУ, недуг признали крайне редким, а риски летальности после операции высокими. Объем патологисчеких тканей у малыша оказался слишком большим для традиционной хирургической операции, поэтому врачи взялись за опасное спасение с помощью катетера, вводимого в сосуды печени.

Операция прошла успешно, состояние ребенка улучшилось, но находится на контроле. Отмечается, что на данный момент в России только врачи Педиатрического университета берутся за подобные операции новорожденным.

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