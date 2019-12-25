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Врачи Педиатрического университета провели редкую операцию малышу с патологией сосудов печени
Сегодня, 15:30
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himif

Врачи Педиатрического университета провели редкую операцию малышу с патологией сосудов печени

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Состояние новорожденного калининградца значительно улучшилось.

В петербургском педиатрическом университете спасли новорожденного с врождённой сосудистой мальформацией печени. Такая операция на младенце в России проводилась впервые, рассказали в пресс-службе СПбГПМУ.

Известно, что проблемы с дыханием и сердцем у маленького калининградца начались на второй день после рождения, врачи обнаружили посредством компьютерной томографии неправильное соединение вен и артерий в печени. Пациента срочно привезли в клинику СПбГМУ, недуг признали крайне редким, а риски летальности после операции высокими. Объем патологисчеких тканей у малыша оказался слишком большим для традиционной хирургической операции, поэтому врачи взялись за опасное спасение с помощью катетера, вводимого в сосуды печени. 

Операция прошла успешно, состояние ребенка улучшилось, но находится на контроле. Отмечается, что на данный момент в России только врачи Педиатрического университета берутся за подобные операции новорожденным.

Ранее мы писали, что врачи больницы Раухфуса спасли от инвалидности пострадавшего в ДТП ребенка.

Фото: pixabay

Теги: врачи, операция
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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