Врачи больницы Раухфуса спасли от инвалидности пострадавшего в ДТП ребенка

Мальчика пришлось перевозить бортом санитарной авиации из другого города.

В Детском клиническом центре высоких медицинских технологий (ДГМКЦ) имени Раухфуса 13 августа провели сложнейшую операцию. Как рассказали в пресс-службе петербургского комздрава, хирурги более четырех часов восстанавливали анатомическую целостность тазового кольца маленькому петербуржцу. Известно, что мальчик пострадал в ДТП в одном из регионов России.

В региональной больнице, куда изначально госпитализировали ребенка, такую сложную операцию провести не смогли. Здешние врачи связались со специалистами из ДГМКЦ по телеконсультации и совместно решили срочно переправить малыша в Петербург для проведения операции, иначе риск остаться инвалидов у мальчика возрастал. На следующий день ребенка доставили в больницу бортом санитарной авиации и прооперировали. Успешная работа хирургов позволит мальчику благополучно выздороветь.

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Фото: Piter.TV