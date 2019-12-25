В Московском Депздраве рассказали о причинах смерти ребенка после прививки от кори

В ведомстве опровергли информацию, которую распространил ряд СМИ.

В Московском Департаменте Здравоохранения опровергли информацию ряда СМИ и раскрыли причины смерти мальчика, который умер после прививки от кори.

Ранее ряд СМИ рассказал о смерти маленького мальчика от прививки от кори. Столичный Депздрав опроверг эту информацию, сообщает ТАСС. Ребенок имел тяжелую врожденную сердечную патологию сердца, и умер он от внезапной остановки сердца на 3 сутки после прививки.

В ведомстве подчеркивают, что остановка сердца никак не связана с прививкой. Во-первых, ребенок прививался в специализированном центре, который работает с детьми, у которых выявлены серьезные патологии. Медики перед прививкой тщательно осмотрели ребенка и противопоказаний не выявили.

Во-вторых, смерть наступила на 3 день после прививки, когда какие-то осложнения в виде температуры, сыпи и т.п бывают на первые сутки после вакцинации. Особо уточняется, что предыдущие прививки маленький пациент переносил хорошо.

За последние годы в России не зафиксировано не единой смерти от коревой прививки.

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