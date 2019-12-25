  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Советник Трампа по нацбезопасности возглавит делегацию США на Дне Победы в Москве
Сегодня, 13:04
22
lesjasap

Советник Трампа по нацбезопасности возглавит делегацию США на Дне Победы в Москве

0 0

Информацией об этом поделился посол США в РФ Салливан.

Советник Трампа по нацбезопасности приедет от Америки на День Победы в Москве. Об этом днем 19 марта заявил посол США в России Джон Салливан. Информацию опубликовали журналисты "ТАССа". По словам дипломата, Роберт О"Брайен возглавит делегацию из США. Иностранцы приняли приглашение Кремля посетить торжественные мероприятия на Красной Площади. 

Напомним, что в 2020 году РФ отмечает 75-летие Победы над нацистской Германией. Салливан добавил, что в США чтут память об общих потерях, понесенных союзниками во время Второй мировой войны. Он напомнил, что американский и советский народы сделали все, чтобы сделать мир безопасным для всех. Дональд Трамп ранее выражал желание участвовать в церемонии в Москве, однако не сможет присутствовать. День Победы приходится в разгар предвыборной гонки за место президента США.

Генсек ООН захотел приехать на День Победы в Москву.

Видео:
 

Теги: день победы, дональд трамп, москва, сша
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии