Советник Трампа по нацбезопасности возглавит делегацию США на Дне Победы в Москве

Информацией об этом поделился посол США в РФ Салливан.

Советник Трампа по нацбезопасности приедет от Америки на День Победы в Москве. Об этом днем 19 марта заявил посол США в России Джон Салливан. Информацию опубликовали журналисты "ТАССа". По словам дипломата, Роберт О"Брайен возглавит делегацию из США. Иностранцы приняли приглашение Кремля посетить торжественные мероприятия на Красной Площади.

Напомним, что в 2020 году РФ отмечает 75-летие Победы над нацистской Германией. Салливан добавил, что в США чтут память об общих потерях, понесенных союзниками во время Второй мировой войны. Он напомнил, что американский и советский народы сделали все, чтобы сделать мир безопасным для всех. Дональд Трамп ранее выражал желание участвовать в церемонии в Москве, однако не сможет присутствовать. День Победы приходится в разгар предвыборной гонки за место президента США.

Генсек ООН захотел приехать на День Победы в Москву.

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