Генсек ООН захотел приехать на День Победы в Москву

Дипломат не боится поездки несмотря на коронавирус.

Генеральный секретарь ООН захотел приехать на День Победы в Москву. Об этом Антониу Гутерриш рассказал журналистам из "ТАССа". Иностранец рассчитывает посетить столицу России несмотря на распространение коронавируса.

На данный момент все планы остаются в силе пояснил дипломат

По мнению Гутерриша, мир справится с инфекцией, если страны будут работать сообща. Напомним, что 9 мая в Москве также ожидается приезд президента Франции Эмманюэля Макрона. В Кремле пригласили на мероприятие главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главу США Дональда Трампа. Участие в торжественной церемонии подтвердили представители 17 государств. Среди них - Индия, Куба, Венесуэла, Белоруссия и Сербия.

Ранее в Совбезе ООН Россию обвинили в кибератаке на Грузию.

Видео: YouTube/República Portuguesa