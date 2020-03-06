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Генсек ООН захотел приехать на День Победы в Москву

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Дипломат не боится поездки несмотря на коронавирус.

Генеральный секретарь ООН захотел приехать на День Победы в Москву. Об этом Антониу Гутерриш рассказал журналистам из  "ТАССа". Иностранец рассчитывает посетить столицу России несмотря на распространение коронавируса.

На данный момент все планы остаются в силе

пояснил дипломат

По мнению Гутерриша, мир справится с инфекцией, если страны будут работать сообща. Напомним, что 9 мая в Москве также ожидается приезд президента Франции Эмманюэля Макрона. В Кремле пригласили на мероприятие главу Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и главу США Дональда Трампа. Участие в торжественной церемонии подтвердили представители 17 государств. Среди них - Индия, Куба, Венесуэла, Белоруссия и Сербия.

Ранее в Совбезе ООН Россию обвинили в кибератаке на Грузию.

Видео: YouTube/República Portuguesa

Теги: вов, генсек, день победы, москва, оон
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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